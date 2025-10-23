Jag har sett det ske förr, det totalitära omskapandet av samhället

Jag har under mitt liv sett politisk islam bygga samhällen i Iran, Afghanistan och Syrien. Dessa samhällen är byggda på samma plattform och börjar alltid vid samma punkt: kontroll av kvinnors klädsel och beteenden, skriver Soheila Fors. Bilden: Kvinnor i Danmark i en protest mot förbudet av burka och niqab som infördes 2018. Martin Sylvest

Efter att ha läst Jakob Norrhalls debattartikel som kritiserar KD:s förslag på förbud mot burka och niqab, har jag som invandrare, som deltagare i kvinna-liv-frihet-demonstrationen och som medlem i gruppen förortsfeminister, en del att säga. Norrhall målar upp en karikatyr av KD som han sedan angriper. Vill han angripa en nidbild så får han naturligtvis göra det, men det han angriper är sina egna föreställningar om KD – inte KD. Med etiska, konsekvensetiska, logiska och historiska argument drar han till strid mot sina egna bilder. Att påstå något är inte att bevisa utan bara att påstå.