KD:s burkaförbud klingar mer likt sharialag än svensk lag

I länder som Iran tvingas kvinnor ta på sig religiösa plagg. I Sverige vill KD nu tvinga av dem, skriver Jakob Norrhall. Fred Ernst

Kristdemokraterna är ännu en gång ute och för religionskrig. Innan var det förbud mot slöja i förskolor, nu mot niqab och burka i det offentliga. I bägge fallen hävdar man i första hand att det inte ska ha något med religionen att göra, det är en säkerhetsfråga eller en yttrandefrihetsfråga. För sjukvårdsminister Elisabet Lann och KD handlar det om att sända en signal, hävdar hon i en intervju med Dagen. Ja, den signalen är tydlig: KD gillar inte islam. Och vill använda statens våldsmonopol för att motverka den.