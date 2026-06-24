Debatt | Stad och land Lekmän bör få leda gudstjänst i prästtomma kyrkor Problemet på landsbygden är att vi inte har präster, och jag vet inte när det senast delades ut venia. I stället står landsbygdskyrkorna tomma, skriver Eva-Lotta Kalman i en slutreplik Svenska kyrkan, med vikande medlemsantal och sjunkande gudstjänstdeltagande, borde inse att det är dags för förändring, skriver Eva-Lotta Kalman. Fredrik Sandberg/TT Eva-Lotta Kalman Eva-Lotta Kalman Teolog, kristberg Publicerad 2026-06-24 - 05:00 Först vill jag tacka Anna Cöster för att hon replikerade på min insändare Vem har rätt till landsbygdskyrkorna – församlingsmedlemmarna eller organisationen? Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 199 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. debatt venia 07-05-2026 prästyrket debatt landsbygd prästbrist i svenska kyrkan svenska kyrkan präst