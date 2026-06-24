Debatt | Stad och land

Lekmän bör få leda gudstjänst i prästtomma kyrkor

Problemet på landsbygden är att vi inte har präster, och jag vet inte när det senast delades ut venia. I stället står landsbygdskyrkorna tomma, skriver Eva-Lotta Kalman i en slutreplik

Svenska kyrkan, med vikande medlemsantal och sjunkande gudstjänstdeltagande, borde inse att det är dags för förändring, skriver Eva-Lotta Kalman.
Eva-Lotta Kalman Eva-Lotta Kalman Teolog, kristberg
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Först vill jag tacka Anna Cöster för att hon replikerade på min insändare Vem har rätt till landsbygdskyrkorna – församlingsmedlemmarna eller organisationen?

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