Kyrkan ska vara en plats där man är välkommen, oavsett tro eller medlemskap, och känna att man får höra hemma, skriver Sven Milltoft och Torbjörn Aronson, BKS. Svenska kyrkan, Privat, Dan Sarkar

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Nomineringsgruppen Borgerlig kristen samverkan (BKS) – tidigare Borgerligt alternativ och Kristdemokrater i Svenska kyrkan – vill vara en stark kraft i kyrkans demokratiska landskap. BKS är en nomineringsgrupp utan partipolitisk koppling men med tydlig förankring i kristen tro och med borgerliga värderingar som har bäring på kyrkans och församlingarnas ekonomi, förvaltning och organisation.

Vi vill därför föra Svenska kyrkan bort från partipolitiska intressen och tillbaka till kallelsen att vara kyrka. BKS står fri från partipolitik men med tydlig förankring i kristen tro och med borgerliga värderingar. Men det är evangeliet, inte partiprogram, som ska vara utgångspunkten. Vi behöver påminna oss om vad som är kyrkans yttersta uppgift: evangeliet om Jesus Kristus. Kyrkan är inte ett partipolitiskt projekt utan ett andligt hem där gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är den grundläggande uppgiften och vårt uppdrag. Därför är det viktigt att värna om kyrkans andliga rötter och att peka på hur evangeliet är relevant i vår tid.

Kyrkan ska inte ta över samhällets ansvar, men komplettera det med den omsorg och det hopp som växer ur tron.

Hälften av dagens sjukskrivningar har koppling till psykisk ohälsa. Allt fler unga lider av ångest och stress, och många äldre drabbas av isolering. Här har kyrkan ett unikt bidrag genom sin diakoni – en själavårdande tradition som sträcker sig genom sekler. Församlingarna behöver ges förutsättningar att skapa mötesplatser, erbjuda samtalsmottagningar och vara närvarande vid kris, beredskap och sorg. Kyrkan ska inte ta över samhällets ansvar, men komplettera det med den omsorg och det hopp som växer ur tron.

Svenska kyrkan är också en av landets främsta kulturbärare. Våra kyrkor rymmer musik, konst och byggnadskultur som i århundraden format lokalsamhällen. I en glesbygd kan kyrkan vara den sista öppna mötesplatsen. Vi vill värna och utveckla detta arv – låta kyrkomusiken och körsången ljuda, öppna portarna och välkomna skolavslutningar, konserter och samtal. Kyrkan ska vara en plats där man är välkommen, oavsett tro eller medlemskap, och känna att man får höra hemma.

Att låta kyrkan vara kyrka betyder att stå stadigt på evangeliets grund, möta människors behov och bevara det kulturarv vi fått att förvalta. Det är så vi stärker gemenskapen – och bygger en kyrka som förenar i stället för att splittra och är en trosgemenskap och inte en åsiktsgemenskap.

Det är så vi i Borgerlig kristen samverkan vill forma Svenska kyrkan. Det är också så en levande tro väcks och förmedlas – inte uppifrån och ned, utan mitt ibland oss genom Jesus Kristus.