Debatt
Om Jesus var sosse, vad är han nu då?
KYRKOVAL 2025. Delar alltså Socialdemokraterna Svenska kyrkans tro? Eller tänker de gå med i andra religioners trossamfund också? Kanske fler kristna? Kanske något muslimskt? skriver Stefan Svensson, KD.
Det socialdemokratiska arbetarpartiet, som säger sig vara ett sekulärt parti och verkar, som alla andra riksdagspartier, för en sekulär och religiöst neutral stat, ställer paradoxalt nog upp i ett demokratiskt val till ett trossamfund: Svenska kyrkan, skriver Stefan Svensson (KD). Bilden: SSU:s kampanj Jesus var sosse.
SSU
Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin slog vid partiets valupptakt inför kyrkovalet fast att ”Jesus var sosse”. Enligt en intervju i tidningen Dagen den 8 september fick SSU pengar från det stora partiet för att göra en kampanjfilm på temat ”Jesus var sosse”.