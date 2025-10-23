Organisationen Israels vänner är fast förankrad i Bibeln

Eskatologin får både samhälls- och kyrkokritiska konsekvenser när den tillämpas i den tid som vi lever i, skriver Anki Ander. Oscar Ivan Esquivel Arteaga

I en debattartikel i Dagen 17/10 skriver Daniel Holmgren, pastor i Pingstkyrkan i Borgholm, Öland, att föreningen Israels vänner representerar en spekulativ teologi och att svenska församlingar därför bör avstå samarbete med sagda organisation. Han motiverar sitt avståndstagande med att hänvisa till lösryckta citat eller, som han menar, konspirationsteorier.