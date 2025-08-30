Politiska partier spelar en avgörande roll för Svenska kyrkan

Genom deltagande i kyrkovalet säkerställs att medlemmarnas röster blir hörda och att beslut fattas på ett transparent och rättvist sätt, skriver Ellinor Moberg, C. Bilden: Strängnäs domkyrka. Amanda Lindgren

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

I en tid där samhället står inför stora utmaningar är det viktigare än någonsin att säkerställa att alla röster hörs, också inom Svenska kyrkan. Centerpartiet har länge främjat demokrati, öppenhet, mångfald och inkludering – värderingar som är lika relevanta i kyrkopolitiken som i sekulär politik. För att motverka toppstyrning värnar vi församlingen. Vi står upp för en folkkyrka som ger tro och kraft åt varje människa.

Politiska partier spelar en avgörande roll för att bevara Svenska kyrkan som en demokratisk institution. Genom deltagande i kyrkovalet säkerställs att medlemmarnas röster blir hörda och att beslut fattas på ett transparent och rättvist sätt. Detta är särskilt viktigt i en tid då många söker nya sätt att påverka och engagera sig.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan har möjlighet att bilda en nomineringsgrupp och ställa upp i kyrkovalet. En nomineringsgrupp som är förankrad i ett politiskt parti visar tydligt sin värdegrund och i vilken riktning man vill leda. Den som påstår att politik inte hör hemma i kyrkan vilseleder kyrkans medlemmar.

Som förtroendevald i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkostyrelse tar man ansvar för kyrkans ekonomi, verksamhet och utveckling. Enligt lagen om Svenska kyrkan (1998:1591) ska kyrkan vara en ”öppen folkkyrka” som bygger på samverkan mellan demokrati och kyrkans ämbete. Kyrkonätverket C tar detta ansvar på största allvar och arbetar för att Svenska kyrkan ska vara tillgänglig för alla i hela landet och fortsätta vara en stark samhällskraft.

Kyrkonätverket C bildades 2024. Det är en nationell enhet inom Centerpartiet. Nätverket samlar kyrkopolitiskt aktiva medlemmar som verkar för en öppen och demokratisk folkkyrka utifrån Centerpartiets värdegrund. Kyrkonätverket C är en folkrörelse med stark lokal förankring och bidrar till tydlighet för Centerpartiets förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Genom ärlighet och transparens ges väljarna en klar bild av vilka värderingar och principer partiet och Kyrkonätverket C har.

Nätverket värnar den unika dubbla ansvarslinje som präglat Svenska kyrkan sedan medeltiden, där prästerskapet och den lokala befolkningen tillsammans tagit ansvar för kyrkans verksamhet och kulturarv. Detta arv lever vidare i dag, där församlingar förvaltar både grundläggande uppdrag och kyrkans rika kulturvärden. Tillsammans är vi kyrkan.

I processen att ta fram 2025 års kyrkovalsprogram har Kyrkonätverket C involverat medlemmar från församlingar, stift och kyrkomöte. Fokus ligger på att stärka verksamheten i församlingar och pastorat, där möter kyrkan människor i gudstjänster, diakoni, mission och utbildning – i lokalsamhället, på torget och i byn. Nätverket främjar samverkan mellan kyrkans tre nivåer, församling, stift och kyrkomöte, samt möjliggör erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och nytänkande – alltid med församlingsverksamheten i fokus.

Centerpartiet deltar som nomineringsgrupp i 2025 års kyrkoval och visar därmed tydligt sin ideologiska grund. Genom ärlighet och transparens ges väljarna en klar bild av vilka värderingar och principer partiet och Kyrkonätverket C har. Vi står upp för alla människors lika värde och verkar för en folkkyrka som är öppen, inkluderande och tillgänglig. En kyrka som ger kraft åt varje människa, berikar kulturen och tar ansvar för skapelsen.

Genom sitt engagemang bidrar nätverket till att Svenska kyrkan fortsätter vara en relevant och levande del av samhället, förankrad i både tradition och förnyelse.