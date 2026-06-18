Debatt | Ukraina

Räcker inte med tal om fred när Kievs kyrka bombas

Ryssland försvarar inte kristna värden. Detta är ett angrepp på dem, oavsett vad den ryska propagandan säger, skriver Patrik Oksanen

Därför är Ukrainas kyrkliga frihet ett hot mot den ryska imperietanken, skriver Patrik Oksanen. Bilden: Petjerskaklostret i Kiev står i brand efter ryska attacker.
Patrik Oksanen Patrik Oksanen författare, senior fellow vid tankesmedjan Frivärld
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Rysslands attack mot Kyiv-Petjerskaklostret och Marie avsomnandes katedral är inte bara ännu ett utslag av Kremls terror mot Ukraina. Det är också en attack mot kristenheten, mot religionsfriheten och mot Ukrainas rätt att själv forma sitt kyrkliga och nationella liv.

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