Debatt | Ukraina
Räcker inte med tal om fred när Kievs kyrka bombas
Ryssland försvarar inte kristna värden. Detta är ett angrepp på dem, oavsett vad den ryska propagandan säger, skriver Patrik Oksanen
Därför är Ukrainas kyrkliga frihet ett hot mot den ryska imperietanken, skriver Patrik Oksanen. Bilden: Petjerskaklostret i Kiev står i brand efter ryska attacker.
Evgeniy Maloletka/AP/TT, Emil Fagander/Volante
Rysslands attack mot Kyiv-Petjerskaklostret och Marie avsomnandes katedral är inte bara ännu ett utslag av Kremls terror mot Ukraina. Det är också en attack mot kristenheten, mot religionsfriheten och mot Ukrainas rätt att själv forma sitt kyrkliga och nationella liv.