Risker med att alltför hårt tolka in världshändelser i det profetiska ordet

Undervisningen som jag härledde till är inte en liten enskild text eller tal vid något enstaka tillfälle utan ett återkommande inslag, skriver Daniel Holmgren. Bilden: Årsmöte för föreningen Israels vänner. Bengt Nylén

Genom sin ordförande Anki Ander har Föreningen Israels vänner svarat på min debattartikel ”Föreningens undervisning är spekulativ och vilseledande”. Det som gör mig förvånad är att hon inte bemöter min egentliga kritik. Mitt ärende var sanningsfrågan. Kan Föreningen Israels vänner verkligen försvara en undervisning som försöker bekräfta sig själv genom att härleda till tveksamma uppgifter som inte stämmer?