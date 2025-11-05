Debatt | föreningen Israels Vänner

Risker med att alltför hårt tolka in världshändelser i det profetiska ordet

Jag delar föreningens hjärta för det judiska folket, men responsen på min artikel hade kunnat vara tydligare. Mina tveksamheter kvarstår, skriver Daniel Holmgren i en slutreplik.

Årsmöte för föreningen Israels vänner. Infälld bild på debattören Daniel Holmgren.
Undervisningen som jag härledde till är inte en liten enskild text eller tal vid något enstaka tillfälle utan ett återkommande inslag, skriver Daniel Holmgren. Bilden: Årsmöte för föreningen Israels vänner.
Daniel Holmgren Daniel Holmgren Daniel Holmgren pastor i Pingstkyrkan Borgholm
Publicerad

Genom sin ordförande Anki Ander har Föreningen Israels vänner svarat på min debattartikel ”Föreningens undervisning är spekulativ och vilseledande”. Det som gör mig förvånad är att hon inte bemöter min egentliga kritik. Mitt ärende var sanningsfrågan. Kan Föreningen Israels vänner verkligen försvara en undervisning som försöker bekräfta sig själv genom att härleda till tveksamma uppgifter som inte stämmer?

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

eskatologi debatt debatt israels vänner 17/10 2025

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning