Debatt | Strategisk bön
"Seven Mountains" handlar om att få se Guds rike manifesterat
Även samhällskroppen behöver beröring och läkedom genom Jesus Kristus. Mycket ska välsignas. Annat behöver, i den andliga tjänsten och kampen, omvändas och omformas, skriver Peter Artman.
"Seven Mountains"-modellen identifierar de institutioner som varje nation, stad eller annan maktsfär bärs upp av, skriver Peter Artman.
Ingrid Byström & Marek Piwnicki
För femtio år sedan, 1975, fick Loren Cunningham, grundare av YWAM (på svenska: Ungdom med Uppgift) en vision efter att han gjort en upptäckt. Egentligen var det inget nytt, snarare något bortglömt: att kyrkans uppgift handlar om mer än att vinna själar för evigheten. Det handlar om transformation, förvandling, av hela världen.