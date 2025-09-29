"Seven Mountains" handlar om att få se Guds rike manifesterat

"Seven Mountains"-modellen identifierar de institutioner som varje nation, stad eller annan maktsfär bärs upp av, skriver Peter Artman. Ingrid Byström & Marek Piwnicki

För femtio år sedan, 1975, fick Loren Cunningham, grundare av YWAM (på svenska: Ungdom med Uppgift) en vision efter att han gjort en upptäckt. Egentligen var det inget nytt, snarare något bortglömt: att kyrkans uppgift handlar om mer än att vinna själar för evigheten. Det handlar om transformation, förvandling, av hela världen.