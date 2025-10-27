Syftet med Charlie Kirks rörelse var att leda unga i en bättre riktning

Syftet med Charlie Kirks organisation Turning Point USA var att leda unga människor i en annan riktning, bort från misär och synd, skriver Peter Plars. John Locher & privat foto

Stefan Swärd skriver i en debattartikel att Charlie Kirk ofta tangerar "gränsen till rasism och främlingsfientlighet, och visar hat mot politiska motståndare". Kristendomen han framför är hård, hänsynslös och aggressiv, menar Swärd, och "kristet samhällsinflytande förvandlas till en hårdför kristen-fascistisk rörelse". Frågan är om Swärds inlägg är ett karaktärsmord eller om det har med sanningen att göra?