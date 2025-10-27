Debatt | Charlie Kirk
Syftet med Charlie Kirks rörelse var att leda unga i en bättre riktning
Ska man uttrycka sig försiktigt om det som fördärvar människor? Ska man mäta Jesus med samma måttstock måste även Jesus ses som hatfylld – tänk bara på hans fördömande av hycklarna, skriver Peter Plars i en replik.
Syftet med Charlie Kirks organisation Turning Point USA var att leda unga människor i en annan riktning, bort från misär och synd, skriver Peter Plars.
John Locher & privat foto
Stefan Swärd skriver i en debattartikel att Charlie Kirk ofta tangerar "gränsen till rasism och främlingsfientlighet, och visar hat mot politiska motståndare". Kristendomen han framför är hård, hänsynslös och aggressiv, menar Swärd, och "kristet samhällsinflytande förvandlas till en hårdför kristen-fascistisk rörelse". Frågan är om Swärds inlägg är ett karaktärsmord eller om det har med sanningen att göra?