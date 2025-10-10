Debatt | Charlie Kirk
Charlie Kirk – en kristen martyr?
Det jag framför allt vänder mig emot är den totala sammanblandningen mellan partipolitik och kristendom, skriver Stefan Swärd.
Charlie Kirk får nu status som en kristen martyr, helgonförklarad av många, skriver Stefan Swärd.
Natanael Gindemo & Jae C. Hong
Jag trädde in i vuxenvärlden under 1970-talet. Ett radikalt Jesusmöte sommaren 1971 medförde att jag klev in i vuxenvärlden med en radikal Jesustro. Det som formade min tro och mina kristna värderingar under sjuttiotalet var det bibelkonservativa Betelinstitutet i Orsa med rötter i gamla svenska väckelserörelsen, den karismatiska väckelsen med fokus på Andens liv och kristen enhet, och Jesusrörelsen som stod för en radikal kristen livsstil.