Debatt
Världens värsta humanitära katastrof får världens minsta uppmärksamhet
SUDAN. FN och hjälporganisationer talar om den största humanitära katastrofen i världen just nu – men omvärlden är nästan tyst till förmån för andra konflikter, skriver Tommy Hafvsdalen.
Tiden rinner ut och den humanitära katastrofen riskerar att få ödestigra konsekvenser om inte omvärlden griper in inom kort, skriver Tommy Hafvsdalen. Bilden: Sudanesiska barn leker i flyktinglägret i Renk, södra Sudan, som hyser mer än 12 000 personer.
Adlai Coleman & privat foto
Medan världens blickar riktas mot andra konflikter utspelas just nu en katastrof som saknar motstycke som ett av de värsta krigen sedan andra världskriget – i Sudan.