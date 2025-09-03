Vem bryr sig om Nigeria?

Denna orättvisa och omänskliga behandling av den nigerianska befolkningen måste få ett slut, skriver Teresia Lindqvist. Bilden: Begravning i Nigeria för 40 personer som dödades av terrorgruppen Boko Haram 2020. Jossy Ola

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Ingen människa väljer var man blir född i världen. I Nigeria i Västafrika bor cirka 200 miljoner människor, vilket motsvarar nästan 1/7 av Afrikas befolkning. Landet är rikt på naturtillgångar, som exempelvis råolja och naturgas, och är kontinentens största oljeproducent/exportör. Trots det har fattigdomen ökat kraftigt de senaste åren – nära 65 procent av befolkningen beräknas lida av flerdimensionell fattigdom.

Ändå upplever jag att den nödlidande befolkningen i Nigeria, ett land i kaos, inte får särskilt stor uppmärksamhet i Sverige och västvärlden.

Orsaken till fattigdomen och kaoset har förstås flera förklaringar, men en starkt bidragande är att regeringen, med sittande president Bola Tinubu, utövar maktmissbruk och kontroll i form av omfattande korruption i samhällets alla instanser, till exempel polis, sjukhus, barnhem och fängelser. Man utövar även våld mot politiska motståndare med hjälp av beväpnade och våldsamma grupper för att nå sina syften.

Dessutom är arbetslösheten hög, det råder ekonomisk ojämlikhet mellan den politiska och ekonomiska eliten och den övriga befolkningen, samt mellan olika sociala grupper. Höga priser på mat, bensin och sjukvård gör det dagliga livet till en kamp för överlevnad, och människor dör av svält och sjukdom.

Utöver detta råder det, främst i norra Nigeria, fruktansvärda förhållanden genom härjningar av islamistiska terroristgrupper, som Boko Haram. De attackerar inte bara militärpolis utan också civilbefolkningen och förföljer och dödar kristna skoningslöst. Sedan utbrottet av Boko Harams islamistiska attacker 2009 har över 52 000 kristna dödats i Nigeria.

Under juni och juli i år hölls en nationell demonstration, Take it back Movement, för att uppmärksamma landets förvärrade säkerhetsläge, den ekonomiska krisen, arbetslösheten och fattigdomen samt för åsikts- och yttrandefrihet. Jag citerar (fritt översatt) organisationens koordinator Juwon Sanyaolu:

”Blodsutgjutelsen har blivit en rutin och staten förblir medskyldig genom dess overksamhet, ignorans eller direkt förnekelse. Detta är ingen demokrati. Det här är organiserad grymhet.”

Jag vänder mig till våra politiker och till FN: Denna orättvisa och omänskliga behandling av den nigerianska befolkningen måste få ett slut. De behöver hjälp att bli fria från förtrycket och få uppleva sann demokrati och människovärde! Jag tror och hoppas att ni, svenska politiker, i samarbete med FN, kan påverka och sätta press på Nigerias orättfärdiga styre att agera för folkets bästa för att ge dem en sann demokrati som bekämpar terrorism, korruption och fattigdom. Innan det är för sent och landets befolkning förgås totalt.