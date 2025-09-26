Viktigare att Guds rike växer än att fler kommer till kyrkan

Målet är att mobilisera hela Guds folk för att förvandla samhällen och sprida Guds rike globalt, med fokus på enhet, partnerskap och Andens ledning, skriver debattörerna. Daiga Ellaby

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Vi lever i en tid då både världen och Sverige förändras i allt snabbare takt. Detta innebär både utmaningar men också möjligheter. Nu är tid för kyrkan att välja mer dynamiska och missionella uttryckssätt för att utföra uppdraget från Jesus att göra lärjungar av alla grupper av människor.

Under de senaste två årtiondena har så kallade ”disciple making movements” (DMM) blivit alltmer uppmärksammade världen över. I samband med Lausannekonferensen i Seoul 2024 lyftes fenomenet fram i en rapport. Där menar man bland annat att den här typen av rörelser växer exponentiellt världen över. Man räknar med att det globalt finns över 100 miljoner lärjungar i DMM:s, som alltså redan utgör över 1 procent av världens befolkning.

Tre kriterier definierar en DMM. För det första behöver rörelsen bestå av fyra på varandra följande generationer lärjungar eller församlingar. Det handlar alltså om decentraliserad och multiplicerande spridning av evangeliet. För det andra behöver rörelsen vara växande och dynamisk – inte bara historiskt utan även i nutid. För det tredje behöver den bestå av minst 1000 nya lärjungar och 100 nya församlingar.

Globalt är den här typen av rörelser mest dynamiska i södra Asien och i Afrika söder om Sahara, men växer fram i samtliga världsdelar – även Europa. I svensk frikyrklig mission finns det också starka kopplingar till några av de mest expansiva rörelserna i Indien och östra Afrika.

För att den här visionen ska bli en verklighet även i vår del av världen behöver vi mobilisera så många som möjligt

I dagarna publicerar det internationella nätverket Motus Dei texten ”Reactivate the Church as Movement”. Det är ett globalt manifest som uppmanar kyrkan att återvända till sitt ursprungliga dna som en dynamisk, missionsformad rörelse. Dokumentet framhåller Jesus Kristus som centrum, Bibelns auktoritet och den helige Andes aktiva roll i att skapa och driva rörelser. Kärnan är lärjungar som gör lärjungar och församlingar som multipliceras organiskt, snarare än institutionell tillväxt.

Texten presenterar tolv grundläggande principer, bland annat hälsosam multiplikation, organiskt församlingsliv, kyrkan som ett levande nätverk och behovet av att evangeliet får planteras i olika kulturer. Den betonar att alla troende är kallade och utrustade för mission, oavsett kön, ålder eller bakgrund, och att rörelser växer genom enkelhet, bön, fasta och uthållighet i lidande.

Motus Dei – Guds rörelse – kompletterar missio Dei – Guds mission – genom att lyfta fram multiplikation av lärjungar som en central del av Guds plan. Målet är att mobilisera hela Guds folk för att förvandla samhällen och sprida Guds rike globalt, med fokus på enhet, partnerskap och Andens ledning.

Hur påverkar allt detta oss i Sverige? Vi skulle vilja komma med tre uppmaningar!

Till alla kristna: För det första skulle vi vilja uppmana alla kristna att lära sig mer om det Gud gör genom rörelser av lärjungar som gör lärjungar. Det finns en uppsjö av goda böcker, artiklar och dokumentärer. Varför inte läsa ”Reactivate Church as Movement” i din församling eller hemgrupp och samtala och be över vad Jesus kallar er till. Oavsett vad det får för konsekvenser finns en stor välsignelse i att lyfta blicken och upptäcka vad Gud gör i vår värld.

Till ledare: För det andra skulle vi vilja uppmana församlingsledningar och pastorer att våga släppa kontrollen och sända ut människor att göra lärjungar som gör lärjungar. För närvarande är det fler och fler som drivs av visionen att få se rörelse även i Sverige – inte minst unga människor. Det är så viktigt att de får vår uppmuntran, stöd och uppbackning – även om de får leda många människor till Jesus och göra lärjungar som kanske inte dyker upp i kyrkans gudstjänster. Vi behöver inse att det är viktigare att Guds rike växer än att fler kommer till kyrkan. Vår uppgift är inte att kontrollera. Jesus är både huvudet för församlingen och skördens Herre.

Till den enskilde: För det tredje skulle vi vilja vända oss till dig som upplever att Gud tänder en längtan i ditt hjärta efter att få vara en del av det Gud gör genom rörelser av lärjungar som gör lärjungar. Vår uppmaning till dig är: våga gå! För att den här visionen ska bli en verklighet även i vår del av världen behöver vi mobilisera så många som möjligt att i sin vardag dela de goda nyheterna om Jesus, göra lärjungar och forma missionella församlingar. Men se till att inte gå själv. Hitta ett team att stå tillsammans med lokalt, hitta nätverk för stöd och uppmuntran regionalt och nationellt. Ta del av träning och coachning. Jesus vill sända oss tillsammans med andra.

Nu är tid att tillsammans reaktivera kyrkan som rörelse, och göra lärjungar som gör lärjungar på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur i vårt avlånga land!

Rickard Cruz – Katalysator Sverige

Charles Kridiotis – Katalysator Sverige

Emma Mauritzon – Reach

Fredrik Lagerström – Katalysator Sverige

Johan Stenström – Pingstkyrkan Hässleholm

Johannes Stenberg – Evangeliska frikyrkan

Maria Cruz – Katalysator Sverige

Mark Cotterill – Frälsningsarmén

Martin Alexandersson – EFS

Patrik Sandberg – Homes of Hope

Richard Hultmar – Korskyrkan Uppsala

Rickard Lundgren – Equmeniakyrkan

Scott Breslin – OM

Svante Hektor – Pingstkyrkan Karlstad

Victor John – EFK Indien

Anna Svernedal – Forge Sverige

Mattias Nordenberg – Frälsningsarmén

