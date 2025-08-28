Bör kristna vara helnykterister och bör samkönade äktenskap accepteras? Vad hade Jesus sagt om man pressat honom? Pete Will

Vid sidan av min verksamhet som universitetslärare har jag hunnit skriva ett stort antal böcker, men det är skillnad på bok och bok. Medan vissa endast sålt i ett fåtal exemplar (hit hör dessvärre doktorsavhandlingen) har andra gjort succé. En bok står i en klass för sig: Jesus (2021) är nu uppe i sjätte upplagan. Detta beror, antar jag, mindre på prosan i verket än på ämnet. Efter två millennier alstrar Jesus fortfarande ett ofantligt intresse.