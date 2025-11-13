Under den gångna helgen har jag haft förmånen att få möta flertalet församlingar i samtal om församlingsutveckling. Jag har då återigen fått ta del av exempel på hur det rör på sig i en ung generation och jag inser att berättelserna om andlig längtan och autencitet inte bara är något som det rapporteras om i medier utan faktiskt något som just nu sker lokalt i våra församlingar.