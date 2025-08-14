Kritiken mot biskoparna hade lätt kunnat undvikas

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

I en intervju med Dagen svarar tre biskopar på kritiken angående söndagens ensidiga klockringning. Det är goda svar. Men det blir samtidigt väldigt tydligt att det finns en naivitet. Ett uppmärksammat initiativ kring världens troligtvis mest engagerande konflikt; självklart uppfattas det ett utrikespolitiskt ställningstagande, konstigt vore annars.

Som försvar anförs att formuleringen ”de fångna” syftar på den israeliska gisslan som Hamas kidnappade för två år sedan och som ännu inte släppts. Biskop Johan Tyrberg säger samtidigt att man i Lund också bad för palestinska fångar. På frågan från Dagens reporter om det uttryckligen bads för gisslan svarar biskopen ”nej”.

Ska de som hållits fångna i två år bara ingå, onämnda, i en slags allmän bön för alla fångar lite överallt?

Man kan helt visst instämma i att Jesus uppmanade oss att be för alla fångar, inte bara dem som är ofelbara och oskyldiga utan även de skyldiga. Men det är ju denna brist på precisering kring den israeliska gisslan och de oskyldiga israeliska offren, som gör att så många reagerat. Ska de som hållits fångna i två år bara ingå, onämnda, i en slags allmän bön för alla fångar lite överallt?

Det är alltså rätt och riktigt att be för de civila som lider något fruktansvärt i Gaza. Ring i klockorna! Regeringen Netanyahu förtjänar kritik för det sätt var på krigföringen drabbat oskyldiga. Ring i klockorna! Det är rättfärdigt att be för dem som har makt att få till stånd fred (oavsett om de är onda eller goda). Ring i klockorna!



Kyrkan kan i sin förbön be för alla lidande över hela jorden. Gud vet vad vi ber utan ord, men det är för alla andra den formulerade bönen blir viktig. Om man hade velat undvika att anklagas för att ta ställning i en infekterad konflikt hade ärkebiskopen enkelt kunnat lägga till förslagsvis: ”Vi ber för alla anhöriga till den israeliska gisslan, vi ber för dem som väntat i snart två år på att terroristerna ska släppa dem så de kan återvända till sina familjer.”

Ring i klockorna! Be för alla offer i detta fruktansvärt krig! Amen.