När högerns hjältar skjuts ihjäl – vågar vänstern stå upp mot hatet?

Precis innan Charlie Kirk sköts till döds fick han en fråga om skjutningar mot transpersoner genom USA:s historia. Han fick aldrig möjlighet att svara på frågan. Tess Crowley

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Prove me wrong” stod det på tältet som Charlie Kirk, högerdebattör och allierad till president Donald Trump, satt i när han sköts ihjäl med ett skott i halsen på ett universitet i Utah. Guvernören i delstaten kallar dådet för ett politiskt mord. Det är ett mord som kan komma att förvärra ett redan splittrat samhällsklimat.

Ännu vet vi för lite om gärningsmannens motiv för att kunna dra färdiga slutsatser, men dådet tycks vara en konsekvens av det genomträngande hat som polariseringen åstadkommer. Och även om USA är speciellt på många sätt, är polarisering inte en unik företeelse för landet over there. Det finns anledning att vara vaksam så att inte dess gift riskerar att spridas vidare i Sverige, i våra kyrkor.

Charlie Kirk nådde många unga och studenter just genom att föra öppna samtal om svåra och aktuella frågor och utmana dem att försöka överbevisa honom. Han var långt ifrån okontroversiell; han var en konservativ som trodde på ”America first”, ville se bibliska idéer förverkligas i politiken och ett av Donald Trumps främsta verktyg för att säkra unga röster för Republikanerna.

Direkt efter High school, redan som 18-åring, blev Charlie Kirk en av medgrundarna till ”Turning Point USA” som växte till en rörelse, inte minst bland studenter. En av hans första kampanjer var ”Socialism Sucks” och han kallades för kulturkrigare. Kirk menade att USA var ett rasistiskt land, men att rasismen var gentemot vita män. Han skapade ”professor watch list” dit studenter uppmuntrades att rapportera sina universitetslärare ifall de var ”woke”, något som efter publicitet i konservativa medier ledde till att lärarna och deras familjer utsattes för hot.

Men Charlie Kirk var också en engagerad kristen ledare, bara 31 år gammal och tvåbarnsfar, som sörjs av unga, inte bara i sin församling, utan i hela landet. Joakim Lundqvist, pastor i Gateway Church, skriver på Facebook: ”… hans föredöme och arv lärde också så många att vara modiga i sin tro och sina värderingar, men att alltid behandla motståndare med kärlek och respekt”.

Kirk hade en stor följarskara på Tiktok där han också nådde unga svenskar. Bland plattformens användare under 30 år som röstade på Trump 2024 var Kirk den individ man litade mest på, enligt en undersökning Tiktok gjort.

En gång frågade en kvinna kyligt varför Kirk kommit till hennes campus. Han svarade bestämt: ”När människor slutar prata – det är då våldet uppstår.”

Det finns en oro att mordet kan leda till en än djupare konflikt i ett redan djupt splittrat land och att människor inte vågar använda sin yttrandefrihet men också att det kan urarta i mer politiskt våld. Enligt Mike Jensen, forskare vid University of Maryland, genomfördes ungefär 150 politiskt motiverade attacker i USA under det första halvåret av 2025. Det är nästan dubbelt så många som samma period förra året.

Samtidigt tar amerikaner i överväldigande grad avstånd från politiskt våld. Enligt The Economist visar undersökningar att mindre än en tiondel stödjer det, och att stödet är ungefär lika stort på vänster- som på högersidan. Men en tiondel på vardera sidan av en befolkning på totalt nästan 350 miljoner är illa nog. Och många av Kirks sympatisörer i USA känner i dag en stor rädsla: är våld och mord priset man kan tvingas betala för att stå upp för sina åsikter och sin tro?

Självklart är det avgörande hur Charlie Kirks åsiktsgelikar reagerar. Det vore inte konstigt om de som sörjer honom skulle se Kirk som en martyr. President Donald Trump var snabb att skylla dådet på radikalvänstern och radda upp en lista på ”radical left political violence” (men glömde typiskt nog att nämna dåd som utförts mot demokrater). Men mest avgörande för hur allvarlig situationen kan komma att bli är inte främst Trumps reaktion, den var väntad, utan hur Kirks kritiker reagerar på mordet.

USA:s president Donald Trump. Evan Vucci/AP

Adam Bartolomeus, en programledare i webbradio, var på plats vid Valley university i Utah under mordet och intervjuades i BBC om några motdemonstranters omedelbara reaktion på campus direkt efter skjutningen: ”hoppas att han dör”. Den amerikanska tv-kanalen MSNBC avskedade omedelbart den politiska analytikern Matthew Dowd efter att han antytt att ”hatiska” uttalanden från Charlie Kirk lett till mordet.

Ledaren för Röd ungdom i Norge, Amrit Kaur, avgår omedelbart efter att ha hånat Charlie Kirk på Tiktok efter mordet. Och i Sverige berättar ett par ungdomar hur deras klasskompisar reagerat på nyheten om skjutningen: ”Hoppas han dör, han har så vidriga åsikter”.

Demokrater, vänsterdebattörer och wokeaktivister som i stället för avskyvärd skadeglädje väljer att kraftfullt fördöma det våld som drabbar deras meningsmotståndare, kan göra en enorm skillnad. Det är när vi ständigt lägger problemen hos ”de andra” (medan jag själv givetvis är felfri) som världen raskt fortsätter åt fel håll.

”Prove me wrong” är, oavsett vad man anser om Kirks åsikter, teologi, tonläge och metoder i övrigt, en föredömlig inställning; en inbjudan till samtal. Som Dagens ledarskribent Erik Helmerson skrev på Bluesky: Ska vi samtala med alla, till och med extremister som nazister och islamister? Nej, det måste vi inte, men vi måste tala med varandra på ett sätt som har möjlighet att nå dem som befinner sig mellan mittpunkt och extremism. Vinner man dem besegrar man också extremismen.

Charlie Kirk instämde. En gång frågade en kvinna kyligt varför Kirk kommit till hennes campus. Han svarade bestämt: ”När människor slutar prata – det är då våldet uppstår.”

I ett inslag på BBC rapporterar kanalens amerikanska reporter att precis innan Charlie Kirk sköts till döds fick han en fråga om masskjutningar genom USA:s historia. Han fick aldrig möjlighet att avsluta sitt svar på frågan.