Debatt | Barnteologi
Alltför ofta har barn mött en tro och teologi som inte visat sig hållbar
I de tidiga barnåren, då hjärnan är som mest formbar, utvecklas tankemönster och grundläggande värderingar. Därför blir vuxnas ord och handlingar avgörande för ett barns utveckling, vilket även gäller för tron, skriver fem debattörer.
Hur genomtänkt vår teologi är märks också i vilka sånger vi sjunger med barnen., skriver debattörerna.
Erika Giraud
Vid upprepade tillfällen under året har Jesustrenden, som Ungdomsbarometern skrev om i sin rapport i slutet av 2024, skrivits och pratats om. Vi är många som är glada över det och känt vind i seglen. Äntligen vill unga människor ha med Jesus att göra!