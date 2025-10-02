Alltför ofta har barn mött en tro och teologi som inte visat sig hållbar

Hur genomtänkt vår teologi är märks också i vilka sånger vi sjunger med barnen., skriver debattörerna. Erika Giraud

Vid upprepade tillfällen under året har Jesustrenden, som Ungdomsbarometern skrev om i sin rapport i slutet av 2024, skrivits och pratats om. Vi är många som är glada över det och känt vind i seglen. Äntligen vill unga människor ha med Jesus att göra!