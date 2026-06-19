Debatt | valet 2026

En ”helt annan samhällssituation” inget argument för att välja Tidö

Varken barmhärtighet eller ansvar är förenligt med att låta SD:s biståndsnedläggande och utvisningshungriga politiker få regeringsmakt, skriver Micael Grenholm i en replik.

Det är SD och deras stödpartier i Tidösamarbetet som har havererat integrationen de senaste åren, skriver Micael Grenholm.
Micael Grenholm Micael Grenholm Doktorand i kyrkohistoria, Lunds universitet
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Jag är väldigt tacksam för allt det fantastiska som Livets ord har gjort för människor på flykt. Jag har personligen lärt känna afghanska killar som kom till tro på Jesus via Livets ord och vet hur mycket det betydde för dem när församlingens tidigare föreståndare Joakim Lundqvist höll sin predikan 2018 då han varnade kristna för att rösta på Sverigedemokraterna (SD).

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