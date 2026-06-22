Debatt | kristna civilsamhället

KD kan inte både värna kristen etik och villkora bistånd

Att värna trossamfunden innebär också att värna de värden de står för: öppenhet, nåd och generositet, skriver Daniel Berner i en replik.

Slakten av internationellt bistånd drabbar de av kyrkornas samarbetspartner som verkar utanför Sveriges gränser, skriver Daniel Berner.
Daniel Berner Daniel Berner kandidat till riksdagen för Centerpartiet
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Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch argumenterar på debatt i Dagen för att det kristna civilsamhället ska skyddas från politisk detaljstyrning. Det är en princip jag som centerpartist och kristen helhjärtat delar. Kyrkor, samfund och ideella krafter är fundamentala för vårt land.

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