Debatt | Valet 2026

Jag är mer orolig över politik som ställer grupp mot grupp

Den politiken ser jag i dagens regeringsunderlag, inte i mitt eget parti, skriver Hans Josefsson i en replik.

Folkstyret, där många socialdemokratiska kyrkopolitiker har tagit stort ansvar, hjälper kyrkan att utvecklas i takt med sin tid (som kyrkor alltid gjort), skriver Hans Josefsson.
Hans Josefsson Hans Josefsson Storvreta. engagemangshistoria i EFS, Svenska kyrkan och Socialdemokraterna
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Man kan landa olika. Svenåke Boström oroas i sitt debattinlägg över sekulariseringen, anklagar Socialdemokraterna för den och är förvånad över att kristna människor ger Socialdemokraterna sin röst. Själv landade jag i Socialdemokraterna som en följd av min kristna tro och engagemang.

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