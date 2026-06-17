Debatt | Valet 2026
Jag är mer orolig över politik som ställer grupp mot grupp
Den politiken ser jag i dagens regeringsunderlag, inte i mitt eget parti, skriver Hans Josefsson i en replik.
Folkstyret, där många socialdemokratiska kyrkopolitiker har tagit stort ansvar, hjälper kyrkan att utvecklas i takt med sin tid (som kyrkor alltid gjort), skriver Hans Josefsson.
Johan Nilsson/TT
Man kan landa olika. Svenåke Boström oroas i sitt debattinlägg över sekulariseringen, anklagar Socialdemokraterna för den och är förvånad över att kristna människor ger Socialdemokraterna sin röst. Själv landade jag i Socialdemokraterna som en följd av min kristna tro och engagemang.