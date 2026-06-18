Debatt | frikyrkodiaspora
Om de verkligen lämnat – varför längtar de fortfarande?
Kyrkans framtid handlar inte bara om att nå nya människor. Den handlar också om att återupptäcka sig själv som ett folk, ett hushåll och ett hem, skriver Liselotte Lindé i en replik.
För om så många fortfarande bär kyrkan i sina hjärtan långt efter att de lämnat henne, kanske frågan inte bara är varför de gick. Kanske är frågan också om vi är beredda att springa dem till mötes när de närmar sig igen, skriver Liselotte Lindé.
MujoKorac & Faruk Tokluoğlu
När jag läste Stefan Kinerts artikel om frikyrkodiasporan och sedan följde kommentarerna som kom i sociala medier efteråt blev jag sittande länge. Människor berättade om besvikelser. Om konflikter. Om sår. Om varför de lämnat sina församlingar. En del hade varit borta i många år. Andra verkade stå med en fot kvar. Men det var något som inte stämde. Om de som sa sig ha lämnat verkligen lämnat allt bakom sig – varför var de fortfarande där? Varför läste de artikeln? Varför skrev de sina berättelser? Varför berörde ämnet dem fortfarande?