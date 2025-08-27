Ateister vill strypa kulturen på landsbygden

Det är ett starkt hot mot kulturutbudet när ateistiska organisationer uppmanar människor att gå ur kyrkan för att spara pengar, skriver Agne Furingsten. Fredrik Sandberg / TT & Magnus Fröderberg

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

På sommaren har man extra tid för kultur. Vart man än åker i Sverige finns öppna kyrkor där man kan uppleva konserter. Vandra i konstnärligt utsmyckade kyrkorum. Ta del av intressanta program kring litteratur. Självklart är också kyrkorna öppna för gudstjänst, enskild andakt och kontemplation. Allt detta tillhandahålls oftast gratis - inte bara på sommaren, utan året runt!

Men det är inte gratis. Artister ska ha sitt gage. Föredragshållare sitt arvode. Ljudanläggningar ska fungera och skötas. Vaktmästare behövs för iordningställning och tillsyn. Så vem betalar? Det gör Svenska kyrkans lokala församlingar och dess medlemmar, men alla, oavsett tro och bakgrund, kan njuta av ett rikt kulturutbud inte bara i de större städerna, utan också på landsbygden.

Därför är det ett starkt hot mot kulturutbudet när ateistiska organisationer, inte minst på nätet, uppmanar människor att gå ur kyrkan för att spara pengar. Det innebär i korthet att ju fler som går ur kyrkan, desto mindre kultur blir det på landsbygden.

Det gäller inte bara de programlagda kulturprogrammen. Hela kulturmiljön i vilken kyrkorna ingår är ett gemensamt kulturarv, som är en tillgång för alla oavsett om man är medlem eller inte. Även om staten genom den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen tar ett visst ansvar, så har även den minskat genom att utvecklingen inte har följt kostnadsutvecklingen. Det innebär att ett ännu större ansvar vilar på de enskilda församlingarna och pastoraten för att se till att man har ett levande kulturliv också på landsbygden.

... det driver också på utvecklingen i kyrkan mot centralisering och större enheter/pastorat och därmed en sämre demokratisk situation i Svenska kyrkan.

Effekterna av att ateister vill få folk att lämna kyrkan innebär inte bara ett utarmat kulturliv på landsbygden, det driver också på utvecklingen i kyrkan mot centralisering och större enheter/pastorat och därmed en sämre demokratisk situation i Svenska kyrkan. Denna utveckling behöver stoppas!

Frimodig kyrka driver i årets kyrkoval en tydlig linje att de lokala församlingarna ska vara den viktigaste platsen där besluten fattas. Det är där verksamheten formas och människorna finner en viktig plats att mötas både till gudstjänst, gemenskap och till goda kulturella samlingar.

Med ett ökat inflytande för Frimodig kyrka får vi både ett levande gudstjänstliv och ett stort kulturutbud också på Sveriges landsbygd!