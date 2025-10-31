Debatt | Bibelläsning

Bibeln vägrar att låta sig reduceras till ett facit!

Mina församlingssyskon, kristna i andra samfund och sedan länge insomnade föregångare kan alla bidra med perspektiv som kastar nytt ljus över texten, skriver Carl Johan Berglund i en replik.

En sann trohet mot Guds ord förutsätter att vi ständigt utmanas och vägleds av vad Gud vill säga till oss i dag.
Carl Johan Berglund Carl Johan Berglund Carl Johan Berglund docent i bibelvetenskap, studierektor vid Enskilda Högskolan Stockholm och pastor i Equmeniakyrkan
Publicerad

Det är viktiga frågor som Tommy Pettersson lyfter i Dagen 29 oktober, när han manar oss att bli ordets tjänare, lyda Gud mer än människor och ge ordet den auktoritet Bibeln själv gör anspråk på. Jag tror vi är överens i mycket, men vill ändå fortsätta samtalet med en invändning.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

tro bibeln bibelläsning debatt debatt bibelläsning 29/10 2025

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning