Bibeln vägrar att låta sig reduceras till ett facit!

En sann trohet mot Guds ord förutsätter att vi ständigt utmanas och vägleds av vad Gud vill säga till oss i dag.

Det är viktiga frågor som Tommy Pettersson lyfter i Dagen 29 oktober, när han manar oss att bli ordets tjänare, lyda Gud mer än människor och ge ordet den auktoritet Bibeln själv gör anspråk på. Jag tror vi är överens i mycket, men vill ändå fortsätta samtalet med en invändning.