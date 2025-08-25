Bristande intresse bland politiker för konvertiters situation

Vi som engagerar oss för konvertiter ser det som vårt uppdrag att ställa både besvärliga och obekväma frågor eftersom vi vill vara en tydlig röst för dem som inte har någon, skriver Kenneth Nilsson. Josefin Casteryd

Just nu står många konvertiter inför risken att, efter många år i Sverige, utvisas till länder där de riskerar att förföljas och tvingas leva i livsfara på grund av sin kristna tro. Det är av yttersta vikt att vi som kyrka och samhälle fortsätter stödja dessa individer så att deras rättigheter säkerställs och respekteras.