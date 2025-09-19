Debatt
Charlie Kirk stod för något unikt i vår tid – det goda samtalet
SAMTALSKLIMAT. Det är enkelt att älska den som är som jag själv. Den stora utmaningen Jesus ger oss är att älska våra fiender. Inte att tycka lika, eller bli likadana. Utan att älska, skriver SophiaStina Wesley.
Kirk bjöd in sina meningsmotståndare till samtal där respekt för den oliktänkande var grunden, skriver SophiaStina Wesley. Bilden: Charlie Kirk på Utah Valley University 10 september, 2025.
Tess Crowley & privat foto
Mordet på Charlie Kirk har väckt något i djupet av min själ. Ett rop efter enhet i Kristus.