För våra äldres skull måste personalen kunna svenska

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

När medarbetarna på äldreboenden inte talar tillräcklig bra svenska äventyras inte bara den äldres värdighet utan även deras hälsa. Den upprörande händelsen i Västerås vittnar om ett större samhällsproblem. Sverige behöver ställa hårdare krav på svenskkunskaper hos de som jobbar nära äldre.

Det är lätt att bli mållös när missförhållanden för de allra svagaste uppdagas. Det var tyvärr det som bokstavligen drabbade ambulanspersonalen i Västerås när de nyligen ryckte ut på ett larm till ett äldreboende. Personalen de mötte på plats behärskade endast några få ord på svenska och kommunicerade sinsemellan på sitt modersmål. Ambulanspersonalen fick inte den information de behövde för att göra en fullgod medicinsk bedömning av vad som misstänktes vara blodförgiftning hos en äldre dement patient. Att stå utan ord i en sådan situation är inte tragiskt – det är livsfarligt.

En av sjuksköterskorna beskrev situationen i avvikelserapporten som ”ovärdigt för de äldre”. Det är en alldeles korrekt beskrivning av situationen. Det är inget annat än ovärdigt att vårt samhälle lämnar de mest sårbara i händerna på personal som inte kan förstå dem, eller ens vidareförmedla viktig information till dem som kan. När ambulanspersonal inte får svar på enkla frågor om mediciner, sjukdomshistoria eller symptom riskeras patientens liv.

Att kunna tala och förstå svenska ska vara en självklarhet i äldreomsorgen.

Vi kristdemokrater har alltid satt människan i centrum, framför ideologi och system. Varje äldre person ska få leva sina sista år i trygghet, med respekt och omsorg. Men hur kan vi tala om trygghet när äldre inte kan göra sig förstådda på sitt eget språk i sitt eget land? Hur kan vi tala om värdighet när personalen inte ens kan svara på enkla frågor om patientens tillstånd? Detta är inte bara ett systemfel – det är ett moraliskt svek.

Kristdemokraterna är beredda att tala klarspråk. Att kunna tala och förstå svenska ska vara en självklarhet i äldreomsorgen. Att arbeta inom äldreomsorgen är inget ”enkelt jobb” för den som inte har andra alternativ. Det är ett av de mest ansvarsfulla och förpliktigande yrkena i vårt samhälle. Därför måste vi ställa krav – som exempelvis obligatoriska språktester vid anställning. Inte för att stänga människor ute, utan för de äldres skull.

Detta handlar ytterst om vilket samhälle vi vill vara. Ett samhälle som lämnar sina äldre i otrygghet och där ambulanssjuksköterskor tvingas gissa sig fram till vilken vård som kan komma i fråga. Eller ett samhälle baserat på värdighet, trygghet och kravställande. Vi kristdemokrater står trygga i vår vision.