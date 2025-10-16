Debatt | Straffbarhetsålder
Populistisk kriminalpolitik leder till allt yngre skyttar och mördare
Lagstiftarna har – oberoende av om de kommer från Socialdemokraterna eller Tidöpartierna – på nolltid pressat ner de riktigt grova brotten till högstadiet, skriver Peter Hagman.
Nu vill Tidöpartierna, med ett ovetenskapligt förhållningssätt, sänka straffmyndighetsåldern från 15 till 13 år för vissa svåra brott, skriver Peter Hagman.
John Dg
Tidöregeringens ovetenskapliga förhållningssätt till kriminalpolitik i allmänhet och hantering av allvarliga våldsbrott i synnerhet oroar. Nu går man fram med det kontroversiella lagförslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år för vissa grova brott, samtidigt som ungdomsrabatterna beskärs kraftigt.