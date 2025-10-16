Debatt | Straffbarhetsålder

Populistisk kriminalpolitik leder till allt yngre skyttar och mördare

Lagstiftarna har – oberoende av om de kommer från Socialdemokraterna eller Tidöpartierna – på nolltid pressat ner de riktigt grova brotten till högstadiet, skriver Peter Hagman.

Pojke i rånarluva och väst. Infälld bild på debattören Peter Hagman.
Nu vill Tidöpartierna, med ett ovetenskapligt förhållningssätt, sänka straffmyndighetsåldern från 15 till 13 år för vissa svåra brott, skriver Peter Hagman.
Peter Hagman Peter Hagman Peter Hagman Pensionerad socionom, leg. Psykoterapeut
Publicerad

Tidöregeringens ovetenskapliga förhållningssätt till kriminalpolitik i allmänhet och hantering av allvarliga våldsbrott i synnerhet oroar. Nu går man fram med det kontroversiella lagförslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år för vissa grova brott, samtidigt som ungdomsrabatterna beskärs kraftigt.

