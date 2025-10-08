Tala om Jesu återkomst så som Jesus själv beskrev den

Jesus talar om att man inte ska tro på dem som säger att han kommit osynligt på något sätt: ”För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska Människosonen vara på sin dag", skriver Bertil Swärd. Your Fellow

Varför inte tala om Jesu återkomst lika enkelt som Jesus själv gjorde? Det har i Dagen de senaste dagarna gått att ta del av artiklar om Jesu återkomst och det man brukar kalla för ”uppryckandet”, bland annat genom ett samtal mellan Magnus Jonegård och Mikael Tellbe, samt genom ett debattinlägg av Håkan Söderström. Ibland har det talats om att Jesus ska komma tillbaka två gånger – en gång osynligt för att hämta de kristna och efter det en gång till men synligt vilket markerar den här tidsålderns slut.