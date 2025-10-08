Ett tolerant samhälle vilar på delade värderingar

Frihet kan riskera att bli som en tom skål, där varje människa lämnas åt sig själv och varken vet vad de är fria ifrån eller fria till. Därför behöver vi tillsammans fylla skålen med värderingar, skriver Jakob Olofsgård, L. Daniel Gonzalez & Liberalerna

Jag växte upp i ett äkta missionsförbundarhem där det alltid var högt i tak under diskussionerna runt matbordet. Jag fick också lära mig att åsiktsfrihet även innebär att både behöva argumentera och visa på vilken grund jag byggde mina åsikter – och att ta ansvar. Det jag däremot aldrig behövde tvivla på var på vilken grund mina föräldrar byggde sina värderingar: tron på Jesus Kristus. I den tron fanns grunden för de värderingar som vi samlades kring i det lilla missionshuset i Ekekull.