Vi är många som har möjlighet att ge bra mycket mer än tionde

Ju mer jag har, desto mer kan jag ge. Jag blir välsignad för att vara till välsignelse, inte för att köpa en dyrare bil eller åka på en lyxigare semester, skriver Simon Holst i en slutreplik.

Jesus säger själv ”Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er”, skriver Simon Holst.
Det gläder mig att pastor Peter Baric fortsätter det viktiga samtalet om pengar i kyrkan i en replik på min gästkrönika där jag fokuserade på tiondeprincipen. Jag delar Barics viktiga utgångspunkt om förvaltarprincipen som grundläggande för hur vi hanterar alla våra tillgångar. Att göra Jesus till Herren är att ge upp bestämmanderätten över våra liv, inklusive vår ekonomi.

