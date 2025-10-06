Debatt | Strategisk bön

Seven Mountains i amerikansk kontext är djupt osunt

De förnekar att de gjort Trump till en avgud eller Messias, men samtidigt talar de om honom som om precis allt hänger på honom, skriver Lars Gunther i en replik.

Varje invändning mot Donald Trump beskrivs som demoniska makters försök att stoppa Guds rike, skriver Lars Gunther.
Lars Gunther pastor i Equmeniakyrkan
Läran om de sju bergen, ”The Seven Mountain Mandate” (7MM), har diskuterats i efterdyningarna av det fruktansvärda mordet på Charlie Kirk. Debatten har  främst utgått från Joel Halldorfs beskrivning av 7MM, och har kritiserats för att inte presentera 7MM på ett tillräckligt nyanserat sätt, exempelvis här i Dagen i en debattartikel av prästen Peter Artman.

usa seven mountain mandate debatt teologi strategisk bön donald trump charlie kirk

