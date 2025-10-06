Seven Mountains i amerikansk kontext är djupt osunt

Varje invändning mot Donald Trump beskrivs som demoniska makters försök att stoppa Guds rike, skriver Lars Gunther. Jessie Wardarski & Daniel Bergenholtz

Läran om de sju bergen, ”The Seven Mountain Mandate” (7MM), har diskuterats i efterdyningarna av det fruktansvärda mordet på Charlie Kirk. Debatten har främst utgått från Joel Halldorfs beskrivning av 7MM, och har kritiserats för att inte presentera 7MM på ett tillräckligt nyanserat sätt, exempelvis här i Dagen i en debattartikel av prästen Peter Artman.