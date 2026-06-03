Debatt | unga män i kyrkan
Därför söker sig unga män till kyrkan
Unga män kommer också till kyrkan för att hitta sund manlighet, skriver Alf B Svensson och Emanuel Havskog.
Ska vi bli män som Gud tänkt att vi ska vara, då är Jesus den bästa förebilden, skriver Alf B Svensson och Emanuel Havskog.
Sam Balye, Privat
Trenden har länge pekat mot att färre går i kyrkan, och att de flesta som gör det är kvinnor. Men nu har något hänt. Allt fler unga män kommer till kyrkan. Det finns de som tror att det beror på att vi har en konservativ trend i samhället, men enligt undersökningen Why Young Men Are Increasingly Drawn To Christianity beror det på helt andra saker.