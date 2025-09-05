Dagens förkunnelse motiverar inte till mission

I ett mycket välskrivet och allvarligt inlägg om mission (28/8) skrev Linnea Åberg, regionledare för Evangeliska frikyrkans (EFK) arbete i Asien, att hon ”är rädd för att vi blir en kyrka utan hjärtslag. Och en sådan kyrka dör till slut.” I sin artikel nämner hon hur EFK i dag har ungefär en missionär per tusen medlemmar jämfört med en per 94 medlemmar vid tiden för när Helgelseförbundet/Fribaptisterna slogs samman med Örebromissionen 1996. Historien visar att pingströrelsen hade 987 utsända missionärer i början av 1980-talet. I dag är det väl mindre än 150. Och Ekumenikyrkans missionärer är bara ett ringa antal jämfört med hur det var förr.