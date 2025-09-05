Debatt
Dagens förkunnelse motiverar inte till mission
MISSION. Nu ska frälsning främst handla om livet här och nu. Och då ser man inte ett nödvändigt behov att åka ut för att berätta om Jesus för dem som inte har hört talas om honom, skriver Wilgot Fritzon i en replik.
Vad drev dessa missionärer och samfundstyrelser att fatta dessa mänskligt sett ”huvudlösa” beslut? skriver Wilgot Fritzon.
Lennart Molin & Dmitrii Shirnin
I ett mycket välskrivet och allvarligt inlägg om mission (28/8) skrev Linnea Åberg, regionledare för Evangeliska frikyrkans (EFK) arbete i Asien, att hon ”är rädd för att vi blir en kyrka utan hjärtslag. Och en sådan kyrka dör till slut.” I sin artikel nämner hon hur EFK i dag har ungefär en missionär per tusen medlemmar jämfört med en per 94 medlemmar vid tiden för när Helgelseförbundet/Fribaptisterna slogs samman med Örebromissionen 1996. Historien visar att pingströrelsen hade 987 utsända missionärer i början av 1980-talet. I dag är det väl mindre än 150. Och Ekumenikyrkans missionärer är bara ett ringa antal jämfört med hur det var förr.