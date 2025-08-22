Debatt

Dags att små och stora församlingar samverkar strategiskt

KYRKA STAD-LANDSBYGD. Tiden är inne för att lämna de förvridna idealen om oberoende församlingar som verktyg till framgång för Guds ord, skriver Nicklas Mörling.

Niklas Mörling Föreståndare Pingst Luleå
Frikyrkans framväxt byggde inte på självupptagenhet utan på ömsesidigt beroende och sändande gemenskaper. I dag riskerar vi att förlora både små församlingar och tillväxt om vi inte lyfter blicken bortom vår egen tillväxtkurva. Det är dags att göra upp med myten om den oberoende församlingen.

debatt frikyrkan landsbygd församlingsliv

