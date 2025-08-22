Debatt
Dags att små och stora församlingar samverkar strategiskt
KYRKA STAD-LANDSBYGD. Tiden är inne för att lämna de förvridna idealen om oberoende församlingar som verktyg till framgång för Guds ord, skriver Nicklas Mörling.
Små och stora församlingar i respektive samfund behöver strategiskt samverka för att betjäna sin region lika mycket som den egna orten, skriver Nicklas Mörling.
Fredrik Sandberg/TT
Frikyrkans framväxt byggde inte på självupptagenhet utan på ömsesidigt beroende och sändande gemenskaper. I dag riskerar vi att förlora både små församlingar och tillväxt om vi inte lyfter blicken bortom vår egen tillväxtkurva. Det är dags att göra upp med myten om den oberoende församlingen.