Dags att små och stora församlingar samverkar strategiskt

Frikyrkans framväxt byggde inte på självupptagenhet utan på ömsesidigt beroende och sändande gemenskaper. I dag riskerar vi att förlora både små församlingar och tillväxt om vi inte lyfter blicken bortom vår egen tillväxtkurva. Det är dags att göra upp med myten om den oberoende församlingen.