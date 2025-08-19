Ekumenik kan samla resurser i ett religiöst landskap präglat av mångfald

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Med anledning av att det är 100 år sedan det stora ekumeniska mötet i Stockholm genomfördes, firar i år Sveriges kristna råd det Ekumeniska året. Vad betyder ekumeniken för Svenska kyrkan i dag och i framtiden?

Ekumeniken är en central del av en vision för Svenska kyrkan. Ekumenik, strävan efter enhet mellan kristna kyrkor, är inte bara ett ideal utan ett starkt uttryck för kristen tro. Det är viktigt att kyrkor, trots teologiska och historiska skillnader, söker samförstånd, samarbete och gemensam handling i frågor som rör tro, samhällsengagemang och mänskliga rättigheter.

I Sverige, där det religiösa landskapet präglas av mångfald och kristen tro inte längre har en självklar plats i det offentliga rummet, blir ekumeniken ett sätt att samla resurser och vittna om tron tillsammans. Genom att samarbeta med andra kyrkor kan Svenska kyrkan bidra till en självklar och viktig kristen närvaro i samhället. En öppen och dialoginriktad hållning gentemot andra samfund stärker Svenska kyrkan i sin uppgift i en sekulariserad tid.

Trots det Ekumeniska årets stora gemensamma manifestationer på nationell nivå så är ekumenikens viktigaste arena i Svenska kyrkan församlingarna.

På det globala planet är ekumeniken nödvändig för att möta samtidens stora utmaningar: klimatkris, fattigdom, krig och orättvisor. Kristna kyrkor världen över har tillsammans en moralisk och andlig auktoritet som kan påverka samhällsutvecklingen i fredens och rättvisans riktning. Svenska kyrkan ska aktivt delta i ekumeniska nätverk och organisationer, som Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet.

Genom att främja enhet i mångfald kan Svenska kyrkan förbli rotad i sin tradition och öppen för den världsvida kristenhetens vittnesbörd. Ekumeniken är ett medel för försoning – både mellan kyrkor och mellan människor. I en tid präglad av polarisering, konflikter och politiska motsättningar ger den ekumeniska rörelsen ett hoppfullt alternativ: en väg där olikheter inte måste leda till splittring, utan kan bli en rikedom i en gemensam strävan efter sanning och kärlek. Det är genom lyhördhet, ömsesidig respekt och vilja till gemensamt ansvarstagande som kyrkor kan bygga broar – inte bara mellan samfund utan också mellan kulturer och nationer.

Ekumenik innebär inte att ge avkall på sin identitet. Det handlar inte om att släta över skillnader, utan om att ärligt söka det gemensamma i Kristus. Det är en uppgift för alla kristna att tillsammans vara ett vittnesbörd om Guds kärlek i världen. I den uppgiften kan Svenska kyrkan spela en viktig roll med sin långa historia och breda kontaktyta. I Svenska kyrkan ska ekumeniken finnas med i allt från gudstjänstliv till internationellt arbete och teologisk utbildning.

1925 års ekumeniska Stockholmsmöte blev en viktig milstolpe för den ekumeniska rörelsen. Cirka 600 deltagare från 30 länder samlades i 11 dagar i Stockholm. Det uppskattas att konferensens möten och gudstjänster som genomfördes samlade cirka 100 000 personer. Under den Ekumeniska veckan i Stockholm 2025 högtidlighålls hundraårsminnet av Stockholmsmötet och dess fokus på fred och gemenskap genom seminarier, gudstjänster och folkfest.

Trots det Ekumeniska årets stora gemensamma manifestationer på nationell nivå så är ekumenikens viktigaste arena i Svenska kyrkan församlingarna. Det är ju i det sammanhanget som den kristna tron levs och delas i vardagen. Där möts människor, ber tillsammans och verkar i samhället. Församlingen blir då en konkret plats där kyrkans enhet och mångfald får komma till uttryck, inte som enhetlighet, utan som en gemenskap i respekt och kärlek.