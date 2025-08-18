Debatt

Församlingen är ingen utställnings­plats för helgon

FÖRSAMLINGSLIV. Församlingen måste vara en plats för alla människor, oavsett social, etnisk eller sexuell tillhörighet, skriver Gunnar Johansson.

Församlingen är mer att likna vid en ”förlossningsavdelning”, med nyfödda bebisar, som ska vårdas, få näring och över tid växa upp till fullvuxna människor, skriver Gunnar Johansson.
Gunnar Johansson Pastor Sundsvall/Timrå
Publicerad

Under en längre tid har jag upplevt att församlingen måste få rätt fokus: att vara en plats för alla människor, även i vår tid. Jesus uppmanar sina lärjungar att gå ut och göra alla folk till lärjungar: ”Döp dem i Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn, och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er” (Matt 28:19-20).

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt församlingsliv homosexualitet frikyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning