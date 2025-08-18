Församlingen är mer att likna vid en ”förlossningsavdelning”, med nyfödda bebisar, som ska vårdas, få näring och över tid växa upp till fullvuxna människor, skriver Gunnar Johansson. Yuri Figueiredo

Under en längre tid har jag upplevt att församlingen måste få rätt fokus: att vara en plats för alla människor, även i vår tid. Jesus uppmanar sina lärjungar att gå ut och göra alla folk till lärjungar: ”Döp dem i Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn, och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er” (Matt 28:19-20).