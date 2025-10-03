Inte sant att regeringen struntar i järnvägen

Tyvärr innebär mer underhåll också mer stök under byggtiden, skriver Andreas Carlson Caisa Rasmussen/TT & Pressbild

Det var med viss förvåning jag läste Frida Parks ledare 28/9 om tågstrul. Jag beklagar att Frida Park inte längre kommer skriva sina ofta tänkvärda ledartexter. Men jag menar att en ledartext i Dagen behöver bygga på saklighet och fakta.