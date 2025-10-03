Debatt | Tågkaos
Inte sant att regeringen struntar i järnvägen
Att tro att underhållsskulden på drygt 90 miljarder kronor som byggts upp under decennier kan trollas bort på tre år är naivt, skriver infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, KD, i en replik. Frida Park svarar direkt.
Tyvärr innebär mer underhåll också mer stök under byggtiden, skriver Andreas Carlson
Det var med viss förvåning jag läste Frida Parks ledare 28/9 om tågstrul. Jag beklagar att Frida Park inte längre kommer skriva sina ofta tänkvärda ledartexter. Men jag menar att en ledartext i Dagen behöver bygga på saklighet och fakta.