Kirk utmanade identitetspolitiken med konservativa kristna värderingar

Charlie Kirk utmanar den närmast hegemoniska ställning som identitetsideologin har i delar av universitetsvärlden, skriver Kjell O Lejon. Bilden: Ett Turning Point rally på Utah State University 30 september 2025. Alex Goodlett

Mentalitetsmässigt har en stor del av kristenheten i USA djupa rötter i det puritanska arvet. Detta tar sig bland annat uttryck i en väckelsetradition, en betoning på omvändelse och en dualism som understryker kampen mellan gott och ont, ytterst mellan Gud och djävul.