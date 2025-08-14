Lovsjung Jesus på torgen i varenda stad i Sverige!

De förväntningar som jag hade på att få lovsjunga och tillbe Jesus i nio timmar, uppfylldes till fullo, skriver Mona Lundin. Bilden: Runt tiotusen personer samlades i Kungsträdgården i Stockholm för lovsångsfestivalen ”Sverige tillber Jesus”. Jonathan Newton

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Det var med stor tacksamhet som jag återvände till Örnsköldsvik efter att ha deltagit i ”Sverige tillber Jesus” som hölls i Kungsträdgården i Stockholm den 2 augusti. De förväntningar som jag hade på att få lovsjunga och tillbe Jesus i nio timmar, uppfylldes till fullo. Jag önskar bara att fler fått vara med om den här upplevelsen av att tillsammans med flera tusen andra som älskar Jesus, få lovsjunga honom. Den går inte att beskriva i ord. Det infann sig en gudsnärvaro som blev så påtaglig och som måste upplevas.

I varje stad som har ett antal församlingar borde det vara möjligt att samlas till något liknade på stadens torg. Lovsångsteam från olika kyrkor skulle vara ansvariga för sången och musiken. Det skulle medverka till att skapa den enhet som beskrivs i Johannes 17 och som har fått namnet ”Jesu översteprästerliga förbön”.

För att vi ska få uppleva den folkväckelse som vi ber för och längtar efter, behöver enheten i Kristi kropp bli synliggjord. Att man samlas i det offentliga rummet, såsom skedde i Kungsträdgården, tror jag är något som de som lever utanför kyrkans väggar behöver få se, för att de ska få ett intresse för den kristna tron.

I min hemstad har vi en ekumenisk organisation som går under namnet ”Predikantförbundet”. Liknande finns säkert i andra städer. I sådana forum bör det här samtalet föras. Samlingar likt dessa kan vara en nyckel för att vi ska få uppleva ett andligt genombrott, att vi som kyrka på ett praktiskt sätt omsätter det vi kan läsa om i Johannes 17. Världen ska se att vi älskar varandra.

Vi som var samlade i Kungsträdgården fick ett exempel på vad resultat blev, när drygt 65 kristna församlingar, organisationer och medieföretag samverkade för att genomföra ”Sverige tillber Jesus”.