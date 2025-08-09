När känslan och upplevelsen styr teologin – vad händer med sanningen?

När vi låter känslan forma vår tolkning av Ordet – i stället för att låta Ordet forma våra känslor – är vi inte längre förankrade i Guds uppenbarelse, skriver Hans Gyllensten. Getty Images

Henrik Roos skriver varmt och personligt om sin förändrade syn i viktiga teologiska frågor. Hans uppmaning till eftertanke och samtal i kyrkan är välkommen. Men samtidigt måste hans resonemang granskas kritiskt – just för att tonen är så sympatisk och lockande. För bakom orden döljer sig en logik som är djupt problematisk.