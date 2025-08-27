Pacifism är inte ett passivt förhållningssätt till våld

Jag förstår självklart att man talar om att försvara sitt land och sin demokrati, men jag efterlyser mer information och inspiration gällande ickevåldsmetoder, skriver Linda Bergling. Zaur Ibrahimov

Jag växte upp i en militärfamilj, för min far var officer. Ända sedan barndomen har jag avskytt krig. Vi bodde nära kaserngården där min far var stationerad på I: 19. Hela min ungdom såg och levde jag med förberedelse inför krig och upprustning. Jag brukade ibland få följa med pappa till skjutbanan och såg förundrat på bilderna som såg ut som människor som de siktade på.