Räcker inte att säga ”jag är klok och vill kyrkans bästa”

KYRKOVAL 2025. Vi håller inte med om att det finns eller hade kunnat finnas en enda teologi eller en enda kyrkosyn i Svenska kyrkan, skriver Anders Lundberg och Sofija Lazic Pedersen, Visk, i en slutreplik.

Personer köar för att rösta i kyrkovalet. Infälld bild på debattörerna Anders LUndberg och Sofija Lazic Pedersen.
För oss innebär folkkyrkan en glädje över ett val som innebär att varje medlems röst väger lika, skriver debattörerna.
Anders Lundberg visk i kyrkomötet
Sofija Lazic Pedersen Visk, kandidat till kyrkomötet
Amanda Carlshamre ska ha tack för en tydlig replik. Kanske är Posks utmaning att deras namn inte rimmar med deras vision – att helt reformera kyrkovalet till ett strikt personval på lokalnivå, med enbart indirekta val till stift och kyrkomötet?

