Räcker inte att säga ”jag är klok och vill kyrkans bästa”

För oss innebär folkkyrkan en glädje över ett val som innebär att varje medlems röst väger lika, skriver debattörerna. Magnus Aronsson/Ikon

Amanda Carlshamre ska ha tack för en tydlig replik. Kanske är Posks utmaning att deras namn inte rimmar med deras vision – att helt reformera kyrkovalet till ett strikt personval på lokalnivå, med enbart indirekta val till stift och kyrkomötet?