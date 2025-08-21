Debatt
Släpp loss lekmännen – de är nyckeln till väckelse i Sverige
VÄCKELSE. Svensk kristenhet sitter på en oanvänd skatt: lekmännen. De är nyckeln till väckelse, men hålls ofta tillbaka av strukturer och traditioner. Det är dags att frigöra dem – och låta hela Guds folk ta plats i tjänst, skriver Patrik Sandberg.
Det är dags att sluta låsa in Guds folk bakom kyrkväggar och mötesscheman. Låt oss öppna portarna, sätta nyckeln i låset och säga: ”Lekmän, nu är det er tur”, skriver Patrik Sandberg.
Daiga Ellaby
Det är dags att avslöja en hemlighet: vi använder alldeles för lite av den största resursen vi har i både frikyrkan och Svenska kyrkan – lekmännen. När jag ser tillbaka på kyrkohistorien och läser både Apostlagärningarna och om våra egna svenska väckelserörelser, så är det tydligt: När Guds folk – inte bara präster och pastorer – kliver fram och tar ansvar, då växer församlingen.