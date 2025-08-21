Debatt

Släpp loss lekmännen – de är nyckeln till väckelse i Sverige

VÄCKELSE. Svensk kristenhet sitter på en oanvänd skatt: lekmännen. De är nyckeln till väckelse, men hålls ofta tillbaka av strukturer och traditioner. Det är dags att frigöra dem – och låta hela Guds folk ta plats i tjänst, skriver Patrik Sandberg.

Ung kvinna får förbön i hemmiljö. Infälld bild på debattören Patrik Sandberg.
Det är dags att sluta låsa in Guds folk bakom kyrkväggar och mötesscheman. Låt oss öppna portarna, sätta nyckeln i låset och säga: ”Lekmän, nu är det er tur”, skriver Patrik Sandberg.
Patrik Sandberg Ledarutvecklare, Initiativtagare till Sverige tillber Jesus, grundare av Homes of Hope och Prophetic round table Sweden
Publicerad

Det är dags att avslöja en hemlighet: vi använder alldeles för lite av den största resursen vi har i både frikyrkan och Svenska kyrkan – lekmännen. När jag ser tillbaka på kyrkohistorien och läser både Apostlagärningarna och om våra egna svenska väckelserörelser, så är det tydligt: När Guds folk – inte bara präster och pastorer – kliver fram och tar ansvar, då växer församlingen.

församlingsliv väckelse sverige tillber jesus debatt

