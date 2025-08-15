Debatt

Utan det judiska rotsystemet är kyrkornas tro oförklarlig

KYRKOVAL 2025. Svenska kyrkan behöver fördjupa sin insikt om den judiska tron och dess trosutövning, både historiskt och i nutid, och om Guds vägar för det judiska folkets syfte och framtid, skriver Ann-Mari Wiberg, Jonas Segersam och Björn Rubenson, Borgerlig kristen samverkan.

Judisk man i svarta kläder och hatt läser bok stående vid Västra muren i Jerusalem. Infälld bild på debattörerna Ann-Mari Wiberg, Jonas Segersam och Björn Rubenson.
Det finns ett djupare perspektiv som behöver lyftas fram i den ekumeniska rörelsen. Det är vad vi vill kalla för ”rotekumenik”, skriver debattörerna.
Ann-Mari Wiberg Journalist, Alsike. Kandiderar till Kyrkomötet för BKS – Borgerlig Kristen Samverkan, Uppsala stift
Jonas Segersam Kommunalråd, Uppsala. Kandiderar till Kyrkomötet för BKS – Borgerlig Kristen Samverkan, Uppsala stift
Björn Rubenson Präst, Norrtälje. Kandiderar till Kyrkomötet för BKS – Borgerlig Kristen Samverkan, Uppsala stift
Publicerad

Det är hett i vår omvärld, i Mellanöstern, där vår tro föddes. Skakande scener behöver bekläs med perspektiv. Vi vill göra det utifrån vår tro och Svenska kyrkans aktuella möjligheter.

