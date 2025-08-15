Debatt
Utan det judiska rotsystemet är kyrkornas tro oförklarlig
KYRKOVAL 2025. Svenska kyrkan behöver fördjupa sin insikt om den judiska tron och dess trosutövning, både historiskt och i nutid, och om Guds vägar för det judiska folkets syfte och framtid, skriver Ann-Mari Wiberg, Jonas Segersam och Björn Rubenson, Borgerlig kristen samverkan.
Det finns ett djupare perspektiv som behöver lyftas fram i den ekumeniska rörelsen. Det är vad vi vill kalla för ”rotekumenik”, skriver debattörerna.
Det är hett i vår omvärld, i Mellanöstern, där vår tro föddes. Skakande scener behöver bekläs med perspektiv. Vi vill göra det utifrån vår tro och Svenska kyrkans aktuella möjligheter.