Vår tid präglas av kulturell självutplåning

KYRKOVAL 2025. Genom att respektera vår historia lägger vi grunden för ett framtida Sverige med rötter, riktning och identitet, skriver Anders Bergström, Afs.

Kyrktorn och Svenska kyrkans flagga. Infälld bild på debattören Anders Bergström, AfS
Kyrkans roll har allt oftare ifrågasatts, medan andra religiösa uttryck ges företräde i mångfaldens namn, skriver Anders Bergström, Afs.
Anders Bergström Ordförande Afs, Alternativ för Sverige – Stockholm. Kandidat i kyrkovalet och fd polis.
I takt med att Sverige förändras i grunden, har även synen på vår historia, kultur och tro förskjutits. Den som försvarar kristna traditioner, högtider eller kyrkans roll i samhället blir numera snabbt stämplad som inskränkt eller bakåtsträvande. Det är ett märkligt och oroväckande tecken på den kulturella självutplåning som präglar vår tid.

