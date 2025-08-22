Vår tid präglas av kulturell självutplåning

Kyrkans roll har allt oftare ifrågasatts, medan andra religiösa uttryck ges företräde i mångfaldens namn, skriver Anders Bergström, Afs. Wikimedia Commons

I takt med att Sverige förändras i grunden, har även synen på vår historia, kultur och tro förskjutits. Den som försvarar kristna traditioner, högtider eller kyrkans roll i samhället blir numera snabbt stämplad som inskränkt eller bakåtsträvande. Det är ett märkligt och oroväckande tecken på den kulturella självutplåning som präglar vår tid.