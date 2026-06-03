Debatt | sanning i valet
Varför får politiker ljuga när tvättmedelssäljare inte får?
Om lögner och medvetna förvanskningar blir en accepterad del av det politiska spelet börjar själva grunden för demokratin att erodera, skriver Kari Parman.
Demokratin behöver inte bara fria val utan också ett gemensamt ansvar för sanningen, skriver Kari Parman.
Johan Nilsson/TT, Privat
Det finns något djupt märkligt i vår tid. Den som säljer ett tvättmedel får inte vilseleda människor om produktens innehåll eller effekt. Företag kan dömas för falsk marknadsföring och vilseledande reklam. Men den som söker makten över ett helt land kan gång på gång komma undan med påståenden som är felaktiga, överdrivna eller direkt osanna – utan några egentliga konsekvenser.