Det antydda sambandet mellan givande och andeuppfyllelse gör mig nervös

För några innebär tio procent just de procenten som gör att man lyckas hålla näsan över den ekonomiska vattenytan varje månad, skriver Peter Baric.

Att uppmana alla att ge tio procent av sin inkomst kan i praktiken bli väldigt orättvist, skriver Peter Baric.
Peter Baric pastor Equmeniakyrkan Fiskebäck
I en gästkrönika i Dagen skriver pastorn Simon Holst att ”kyrkor borde prata mer om pengar”. Det är helt sant att pengar är ett ämne som vi borde tala mer om. Pengar spelar en stor roll i våra liv och är bränslet i vårt samhälle. Pengar ska rulla och helst växa. Detta system är vi alla en del av, vare sig vi vill det eller inte. Vi har alla en relation till den av Jesus namngivna avguden Mammon.

