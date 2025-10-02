Det antydda sambandet mellan givande och andeuppfyllelse gör mig nervös

Att uppmana alla att ge tio procent av sin inkomst kan i praktiken bli väldigt orättvist, skriver Peter Baric. Christian Dubovan, Lina Bronson

I en gästkrönika i Dagen skriver pastorn Simon Holst att ”kyrkor borde prata mer om pengar”. Det är helt sant att pengar är ett ämne som vi borde tala mer om. Pengar spelar en stor roll i våra liv och är bränslet i vårt samhälle. Pengar ska rulla och helst växa. Detta system är vi alla en del av, vare sig vi vill det eller inte. Vi har alla en relation till den av Jesus namngivna avguden Mammon.